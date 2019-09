Polícia Ambiental encontra acampamento de caçadores no Parque Nacional do Iguaçu

Policiais da 5ª Cia do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde e ICMBio encontraram um acampamento de caçadores durante uma operação conjunta nesse domingo (15), no Parque Nacional do Iguaçu, região de Matelândia.

No acampamento utilizado por caçadores foram encontradas girais, saleiros e armadilhas para captura de animais. Durante vistoria técnica foram encontradas duas espingardas cal. 32, dois trabucos calibre 12 e três cartucheiras. Ninguém foi encontrado no local.

Denúncias à Polícia Ambiental devem ser feitas através dos números 181 e (45) 3527-2424.