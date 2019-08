Polícia Ambiental e o ICMBio autuam em flagrante caçador de aves silvestres

A Polícia Ambiental e o ICMBio autuaram em flagrante nesse domingo (25), um homem que estava caçando aves silvestres com uma rede feiticeira no interior de Lindoeste-PR.

A ação ocorreu durante uma operação. No local as equipes localizaram oito pássaros da espécie trinca-ferro, sendo que sete estavam sem anilha ou sinal identificador, e tinham sido recém capturadas.A ave com anilha era utilizada como chamariz.

A operação resultou na soltura das aves ao seu habitat natural, no encaminhamento do infrator ao Destacamento de Polícia Militar de Lindoeste para lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal, por ter infringido, em tese, o art. 29, da Lei 9.605/98, (Lei de Crimes Ambientais), e para lavratura do Auto de Infração Ambiental (AIA), no valor de R$ 8 mil.

Denúncias à Polícia Ambiental devem ser feitas através dos números 181 e (45) 3527-2424.