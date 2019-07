Polícia Ambiental deflagra duas operações no Paraná

O Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde deflagrou na manhã dessa terça-feira (23), duas Operações no Paraná: Operação Curió Livre e Operação Curupira.

A Operação Curió Livre foi realizada em Curitiba e região metropolitana, onde estão sendo cumpridos 16 mandados, destes nove mandados de prisão e busca e apreensão e sete mandados apenas de busca e apreensão. Nessa operação estão envolvidos 60 Policiais Militares que atuam no combate a comércio de animais silvestres. Operação em conjunto com GAEMA (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo) e Ministério Público do Meio Ambiente.

A segunda operação do dia foi denominada “Operação Curupira”, deflagrada por 26 Policiais Militares da 5° Cia em conjunto com a Polícia Federal. Essa ação é realizada nos municípios de Assis Chateaubriand, Toledo e Vera Cruz.

Durante a operação foram cumpridos oito mandados de busca, combate aos crimes de caça, porte e posse ilegal de armas de fogo.

Os Policiais Militares encontraram no município de Assis Chateaubriand, Distrito de Engenheiro Azaury, uma espingarda cal 32, seis munições cal 32 intactas, uma espingarda cal 28, oito munições intactas Cal 28 e duas pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel.

