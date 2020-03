Polícia alerta população sobre golpes virtuais durante a pandemia

Polícia Civil do Paraná (PCPR) alerta a população sobre golpes virtuais que estão sendo aplicados durante a pandemia da Covid-19. A intenção é obter informações das vítimas como dados bancários, senhas e informações de cartões de crédito.

A PCPR orienta que nenhuma informação seja fornecida pela internet sem que se tenha certeza sobre a confiabilidade do website. O usuário também deve desconfiar de ofertas gratuitas.

Os golpistas têm criado sites falsos, semelhantes aos de instituições oficiais. Em geral, as vítimas são assediadas através de mensagens de celular, WhatsApp, email ou postagem em mídias sociais com links maliciosos. Nesses casos, a vítima não deve clicar no link.