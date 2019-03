Pneus de uma carreta pegaram fogo enquanto o veículo trafegava na BR-277, ontem, em Cascavel. De acordo com o motorista da carreta com placas de Foz do Iguaçu carregada com papel, ele viu a fumaça pelo retrovisor e parou imediatamente. O fogo foi controlado por populares, mas as rodas traseiras da carreta ficaram destruídas e parte da carga também foi atingida. Não se sabe o que causou o fogo.