PM que matou ciclista: Inquéritos fazem aniversário sem conclusão

Um ano depois da morte do ciclista Ivair dos Passos, 51 anos, atropelado por um policial militar na Avenida Piquiri, no Bairro Brazmadeira, às 5h20 do dia 18 de outubro de 2018, os inquéritos que apuram o crime continuam sem conclusão.

São duas investigações paralelas, uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar.

A realizada pela Polícia Civil está mais adiantada. De acordo com os investigadores, todas as testemunhas já foram ouvidas. A acusação é de homicídio doloso, quando se assume a intenção de matar, por conta da velocidade em que o PM estava com o agravante da omissão de socorro à vítima.

Já sobre o Inquérito Policial Militar não foram repassados detalhes, apenas confirmado que continua aberto.

O policial se apresentou dias depois do atropelamento e foi afastado do serviço nas ruas. A reportagem não conseguiu contato com ele.

O crime

O ciclista foi atropelado na madrugada do dia 18 de outubro na Avenida Piquiri, Bairro Brazmadeira, e morreu no local.

Imagens de uma câmera de vigilância registraram o acidente. O veículo passa em alta velocidade e não volta para prestar socorro. O policial só se apresentou à polícia no dia 27 de outubro, apesar de toda a imprensa divulgar o ocorrido e informar que a polícia procurava o autor. Durante o depoimento, ele disse que não havia percebido o acidente.

O policial foi liberado por não estar mais em período de flagrante.