PM aprende caminhonete com cigarros na PR-323

UMUARAMA – Depois de uma perseguição pela rodovia PR-323 na tarde de quarta-feira (12), policiais militares de Umuarama apreenderam uma caminhonete cheia de cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo foi abandonado pelo condutor ás margens da pista no trecho compreendido entre Umuarama e o distrito de Lovat.

A perseguição começou pouco depois das 17h, depois que o condutor de uma caminhonete GM S-10, com placas de Minas Gerais jogou o veículo sobre o carro de um morador de uma propriedade rural e por pouco não causou um acidente. O motorista conseguiu desviar e acionou a polícia.

Com a chegada da guarnição, o condutor da caminhonete abandonou o veículo e fugiu à pé. No interior da S-10, os policiais militares encontraram dezenas de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo com a carga foi levado ao 25º Batalhão em Umuarama e posteriormente encaminhado à Delegacia da Polícia Receita de Guaíra, onde foi entregue ás autoridades.