Plusval planeja início do abate em novo frigorífico em Umuarama

A Plusval, empresa formada a partir da parceria entre a Cooperativa C. Vale (de Palotina) e a Agroavícola Pluma (Dois Vizinhos), que está revitalizando a estrutura da antiga Averama na rodovia PR-323 em Umuarama, já tem mais de 90 mil ovos incubados para iniciar a industrialização de carne de frango em cerca de 70 dias. O prefeito Celso Pozzobom visitou as instalações, ao lado do presidente da C. Vale, Alfredo Lang, e do diretor presidente do Grupo Pluma, Lauri Paludo, e conferiu que o projeto está bem adiantado.

Nos próximos dias a Agência do Trabalhador de Umuarama inicia as entrevistas com os candidatos às primeiras vagas de empregos – nesta etapa serão contratados gradualmente cerca de 1.600 operários e a empresa dará preferência aos trabalhadores de Umuarama. “Só em salário teremos um incremento de R$ 4 milhões a até R$ 5 milhões na nossa economia, impactando positivamente todos os setores do comércio e prestação de serviços”, apontou o prefeito.

Na visita, os empresários reafirmaram o investimento de R$ 50 milhões na reforma da planta industrial e nas adequações para a inspeção sanitária federal (SIF) visando exportar parte da produção. “Os ovos já estão incubados desde o último dia 26. Entre os dias 15 a 20 de maio inicia o abate de frangos, que será ampliado gradativamente até atingir toda a capacidade produtiva”, indicou Pozzobom.

Além desse investimento, a empresa prevê aplicar mais recursos na aquisição de câmaras frias, implantação de fábrica de ração e outros elos da cadeia de produção. O projeto tem importante apoio da Prefeitura. “Estamos realizando um grande esforço para atender às necessidades da empresa na questão logística, no acesso para facilitar a entrada de aves vivas e insumos e no fluxo de saída da produção, além de acesso seguro para os trabalhadores”, explicou Pozzobomm ressaltando que o município apoia produtores interessados em implantar barracões para criação de frango, reforma dos já existentes e a conservação das estradas de acesso. Neste setor, a empresa terá incentivo do governo do Estado, anunciado pelo governador Ratinho Júnior, que disponibilizou linha de crédito de R$ 30 milhões por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Investimento

O investimento previsto na nova marca, nos próximos anos, é de R$ 150 milhões e a previsão é de industrializar a produção de 350 aviários de Umuarama e região, num raio de até 45 quilômetros, com um abate de inicial de 65 mil cabeças que pode ser ampliado a até 200 mil.