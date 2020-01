Plano prevê a recuperação de nascentes sem desativar as fontes

Cascavel – Foi realizada nessa quarta-feira (22) a primeira reunião do ano do Comitê Gestor dos Recursos Hídricos de Cascavel, que contou com representantes da Secretaria do Meio Ambiente, da Sanepar, do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), do Ministério Público, da Câmara de Vereadores e de ONGs (Organizações Não Governamentais). A pauta principal foi a de encontrar soluções para a situação ambiental das nascentes contaminadas no perímetro urbano do Município.

Ao todo, 17 nascentes passaram por um estudo minucioso da Sanepar sobre risco de vulnerabilidade e que serão recuperadas. Nesse primeiro momento está excluída a desativação das fontes de Cascavel, afirma o secretário de Meio Ambiente, Wagner Seiti Yonegura. “Além disso, será feito o levantamento do impacto no entorno dessas nascentes. As ações que serão executadas a partir de agora serão o termo de cooperação entre Sanepar e prefeitura e, após, a licitação, que deverá ocorrer em até oito meses. Durante esse tempo, permanece a orientação à população de não consumir água dessas fontes”, frisa o secretário.

Segundo a gerente de Recursos Hídricos da Sanepar, Ester Assis Mendes, para dar vazão ao projeto de recuperação das nascentes, a instituição prevê o investimento de R$ 200 mil, que inclui a plantação de mudas e também colocação de cercas nesses espaços. “As nascentes não devem ser utilizadas para o abastecimento público, porque ela não faz parte do sistema oficial do abastecimento. (…) O ideal é consumir água tratada do sistema oficial”.