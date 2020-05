Plano de Retomada Econômica pode colocar Cascavel como modelo nacional

Lançado no dia 1º de maio pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e com apoio amplo de várias entidades, o Plano de Retomada Econômica promete colocar a cidade como modelo nacional no cenário pós-crise da covid-19.

O programa de retomada teve o lançamento de mais de R$ 82 milhões em obras públicas, além da contratação de especialistas em crises econômicas. Os consultores estão mapeando todos os setores econômicos e elaborando planos emergenciais para o fortalecimento de cada atividade, principalmente aquelas mais afetadas pela crise.

Cascavel desponta como modelo na retomada econômica e na abertura responsável do comércio. O prefeito destaca que as ações técnicas já começaram e que agora é necessária uma grande dedicação de todos para minimizar os impactos da crise. Essa dedicação envolve uma frente empresarial e política que tem como objetivo facilitar o trâmite e destravar as ações.