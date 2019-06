Pinha da Canção divulga classificados e horários para ensaios

Os organizadores do 5º Pinha da Canção, festival de música popular e sertaneja que é atração do programa dos 30 anos de Ibema, divulga o nome dos inscritos classificados e horários para os ensaios. A seleção foi feita por dois professores de música que, com base no material de vídeo e áudio recebido junto à inscrição, fizeram a pré-seleção.

Em cada uma das noites classificatórias, nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7 de junho, acontece a apresentação de 16 participantes em cada categoria. A eliminatória no sertanejo será nesta quinta a partir das 20h, no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. O ensaio com a banda terá início às 13h30, também nesta quinta. A retirada da senha para os ensaios seguirá até as 14h30, sempre nos respectivos dias das eliminatórias.

A apresentação dos classificado é aberto a todos. A entrada ao público nos dias do Pinha da Canção é gratuita, informa o prefeito Adelar Arrosi (PSDB). Diversas atrações serão realizadas nos 30 anos de Ibema (desta quinta a domingo), entre elas exposição da indústria e comércio e parque de diversões.

Já os classificados para a categoria popular vão subir ao palco na noite de sexta-feira. A final das duas categorias ocorrerá na noite de sábado, dia 8. O festival vai distribuir quase R$ 25 mil em prêmios, além de troféus do primeiro ao oitavo colocados. Acompanhe a seguir, os nomes dos intérpretes classificados para as eliminatórias das categorias Sertanejo e Popular do 5º Pinha da Canção:

Os classificados aqui relacionados devem enviar o mais breve possível via e-mail festival@pibema.pr.gov.br as seguintes informações: Versão da Música e a Nota musical, tonalidade para a interpretação.

SERTANEJO

1 – Cintia & Ronaldo

2 – Douglas Antonio Vieira

3 – Gabriela Poletto

4 – Juarez Lopes Da Silva e Gilmar Carminatti Junior

5 – Kleber & Adilson

6 – Lari Freitas & Adilson

7 – Liriel & Vanessa

8 – Marlon Juliano Da Silva

9 – Nilson Santos & Tonny

10 – Roni Maycon e Serginho

11 – Saulo Viola & Marciano

12 – Sivaldo Campos & Tony Rocha

13 – Tatiani Ataide Gugel

14 – Trio Pai & Filhas

15 – Valeria Ferreira Da Silva

16 – Zet Alex & Alan Claudio

POPULAR

1 – André Di Barros

2 – Angela Tessaro

3 – Bianca Alves Da Silva

4 – Crys Vander

5 – Daiane Suellen Nunes

6 – Fernando Jose Bueno Tio Do Rock

7 – Fernando Oliveira

8 – Gilson Rafael

9 – Hanny Kethellyn De Andrade

10 – Ivonete Gonçalves

11 – José Bitencourth Dos Santos

12- Maria Luísa Salles Cavalcanti

13 – Robson Roques de Souza

14 – Sabino Vicentini

15 – Sara Cristiane de Oliveira

16 – Vanessa Caroline Hendges