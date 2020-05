Pietro Fittipaldi marca pontos na F-1 Virtual

A Fórmula 1 Virtual teve mais uma etapa no último fim de semana com o GP da Espanha e o brasileiro Pietro Fittipaldi terminou a corrida na oitava colocação, sendo um dos destaques na prova ao ser o único, com Alex Albon, a marcar pontos fazendo duas paradas (a maioria fez apenas uma). Outro ponto importante para Pietro foi a formação do time Brasil com o jogador Arthur Melo, do Barcelona. “Foi bem divertido ter corrido com o Arthur nesse fim de semana. Nós corremos algumas provas no sábado, eu fiz mais de cinco horas seguidas de simulador, e o Arthur foi aprendendo bem sobre o carro e o game, então tenho certeza que ele vai melhorar cada vez mais”, diz Pietro.