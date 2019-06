PIC recebe certificação de aprovação de recursos do Fundo Rotativo

A PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), recebeu nesta semana um certificado de aprovação pela aplicação dos recursos do Fundo Rotativo.

A unidade é uma das poucas no Estado a receber o documento, expedido pelo Grupo Auxiliar Financeiro do Depen-PR – Departamento Penitenciário do Paraná. Ele se refere aos investimentos do segundo semestre de 2018.

Além disso, os servidores que atuam no setor financeiros da PIC, foram elogiados pela dedicação, profissionalismo e excelente trabalho na aplicação dos investimentos.

Os valores foram usados em manutenção, materiais diversos e na sustentabilidade que garantem o funcionamento dos projetos e atividades desenvolvidas na unidade prisional.