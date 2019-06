PIC é contemplada com 31 rádios comunicadores do Depen

A PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) recebeu 31 novos rádios comunicadores portáteis e dois rádios fixos, além de baterias e uma antena externa.

A aquisição foi realizada pelo Depen Paraná (Departamento Penitenciário) com o objetivo de modernizar e melhorar a qualidade nos serviços prestados pelos agentes penitenciários, nas unidades do Estado.

Os aparelhos são da marca Motorola e reúnem o que há de mais avançado na tecnologia, sendo possível, inclusive, a comunicação entre diferentes unidades do Estado.

A empresa realizou toda a configuração dos aparelhos que já foram disponibilizados aos servidores.

Os rádios são a única forma de comunicação nos diferentes setores da unidade prisional, por isso, os novos aparelhos, vão auxiliar os trabalhos dos agentes penitenciários.

“Estes avanços são graças aos esforços da atual gestão do Depen Paraná, preocupada em garantir a melhor qualidade, no que se refere o cumprimento da Lei de Execução Penal”, explica o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.