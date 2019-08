PF e ICMBio identificam área desmatada na área do Parque Nacional do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Na manhã desta quarta-feira (21), policiais federais e servidores do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) localizaram área desmatada em uma propriedade rural lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu.

A fazenda, situada no município de Matelândia/PR, já foi autuada outras sete vezes pelo ICMBio e possui mais de 10 hectares de mata Atlântica desmatada ilegalmente.

Foram apreendidos um caminhão, um trator, uma motosserra e algumas toras de madeira. Foi lavrado auto de infração pelo ICMBio. A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR instaurará procedimento para apurar a prática de crimes ambientais.