PF e COBRA/BPFRON apreendem contrabando, carro e embarcação no Arroio-Guaçu

Guaíra/PR – Em continuidade à operação integrada entre PF e o grupo COBRA/BPFRON, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSC, uma equipe policial em diligência embarcada visualizou na noite dessa terça-feira (21), uma embarcação descarregando cigarros, no Porto da Balsa, localizado no Arroio-Guaçu, município de Mercedes/PR.

Com a aproximação da embarcação policial, os contrabandistas empreenderem fuga, não sendo mais localizados.

No local, foram apreendidos uma embarcação clandestina, um veículo, várias caixas de cigarros de origem paraguaia e diversos outros volumes de produtos importados ilegalmente.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a DPF/Guaíra para os procedimentos de praxe.