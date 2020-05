PF cumpre 29 ordens judiciais, inclusive no Paraná

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta (27) ordens judiciais no âmbito do inquérito nº 4.781, o inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação no STF.

Entre os alvos de buscas está o deputado estadual Douglas Garcia (PSL). O parlamentar disse que os agentes da PF estiveram em seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo e apreenderam computadores. O deputado disse que as buscas são “lamentáveis”.

Outro alvo é o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e novo aliado do presidente Jair Bolsonaro.

O próprio presidente da República chegou a assistir e recomendar uma live em que Jefferson acusava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de arquitetar um golpe parlamentar.

Outros dois alvos da operação são os bolsonaristas Allan dos Santos (blogueiro) e Sara Winter (ativista).

A investigação foi aberta no dia 14 de março de 2019, por portaria assinada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e trata de ameaças, ofensas e fake news disseminadas contra integrantes da Corte e seus familiares. As apurações já atingiram ao menos 12 pessoas, entre deputados federais, estaduais e empresários bolsonaristas.