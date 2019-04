PF apreende meia tonelada de cocaína e um helicóptero no interior de SP

São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou neste sábado (13/4) a Operação Flying Low, com objetivo de combater organização criminosa envolvida com tráfico ilícito de entorpecente, realizado por meio aéreo. As investigações duraram cerca de um ano. Foi apreendida aproximadamente meia tonelada de cocaína, transportada num helicóptero.

Cerca de 25 policiais federias participaram do trabalho, contando com o apoio aéreo da CAOP – Comando de Aviação Operacional da PF e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A organização criminosa buscava a droga no Paraguai e a levava para o estado de São Paulo. Pelo fato de a aeronave, avaliada aproximadamente em R$ 4 milhões, não ter autonomia para o percurso todo, fazia uma parada para reabastecimento em matagal ermo localizado na região de Presidente Prudente, local em que os traficantes foram abordados pelos federais.

Até o momento, duas pessoas foram presas e foram apreendidos arma, veículos e dinheiro em espécie. Diligências continuam, com o apoio da Polícia Militar, para desarticulação da ORCRIM.

O nome da operação é traduzido do Inglês como “voando baixo” e se refere ao modo como era feito o deslocamento aéreo.

Agência PF