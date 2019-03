Petit gâteau ao chocolate meio amargo

INGREDIENTES:

5 ovos inteiros

5 gemas

170 g de açúcar

100 g de farinha de trigo

250 g de chocolate meio amargo

250 g de manteiga sem sal

MODO DE PREPARO:

Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria.

Em uma batedeira, bata as gemas, os ovos inteiros, o açúcar e depois junte a farinha peneirada.

Unte com manteiga sem sal quatro pequenas formas redondas antiaderentes de 6 cm de diâmetro e reserve em uma assadeira em lugar fresco.

Adicione o chocolate derretido à mistura das gemas até obter uma massa homogênea.

Coloque a massa nas formas e asse em forno preaquecido a 180° C por 4 minutos (e no forno máximo – assim que estiver com a superfície assada).

Desenforme e polvilhe açúcar de confeiteiro. Sirva com uma bola de sorvete de creme.

Decore com hortelã.