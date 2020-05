Perseguição pela rodovia PR-323 termina em apreensão de drogas

A Polícia Civil de Umuarama apreendeu na madrugada de quinta-feira (7), aproximadamente 88 quilos de maconha e um veículo GM Onix. O carro foi abandonado com a droga em seu interior após uma perseguição policial. Toda ação contou com o apoio de equipes do Serviço Reservado do 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama.

Segundo o delegado Gabriel Meneses, investigações realizadas pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE), levou os policiais civis à localização de uma grande quantidade de drogas que estavam carregadas no interior do Onix de cor branca. O veículo suspeito estava nas proximidades do cemitério de Umuarama, mais precisamente na avenida Ariovaldo Rodrigues.

Na ação conjunta, investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polívia Civil e policiais militares montaram um cerco formando três equipes, com a finalidade de abordar o veículo, mas quando o condutor visualizou os policiais que deram início à abordagem, empreendeu fuga em alta velocidade, seguindo pelas ruas da cidade. Uma perseguição foi iniciada, até que o carro em fuga seguiu em direção à rodovia PR-323, tomando sentido ao município de Cruzeiro do Oeste. Durante a evasão, ele foi acompanhado pelas equipes policiais até que, o motorista do Onix entrou em uma estrada vicinal nas proximidades do distrito de Lovat. Os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram à pé, não sendo mais localizados.

O carro abandonado foi apreendido em junto com o entorpecente, levado à 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama.

Os investigadores revelaram que ao menos duas pessoas ocupavam o carro que transportava a maconha.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações não foram encerradas, pois a intenção pe identificar e responsabilizar criminalmente os autores do crime, que abandonaram o Ônix com o entorpecente.