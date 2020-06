Pequenas empresas terão projetos custeados pelo Desafio Inova Oeste

Foz do Iguaçu – Como parte das ações alinhadas pelo Programa Acelera Foz, será lançado nesta quinta-feira (25), às 9h, o Desafio Inova Oeste 2020. A iniciativa deve beneficiar 20 empresas da região com até R$ 58 mil em recursos para serem aplicados em consultorias tecnológicas, compras de equipamentos, bolsas de pesquisa, entre outros, além de valores intangíveis proporcionados pelo Sebrae Paraná, como mentorias, relacionamento e apoio na consolidação de seus produtos no mercado.

O lançamento oficial da iniciativa será marcado por uma transmissão ao vivo nas redes sociais do Parque Tecnológico Itaipu e do Sebrae Digital e contará com a presença de Rodrigo Régis de Almeida Galvão, diretor de Negócios e Inovação do PTI; Augusto Stein, gerente do Sebrae Paraná; Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária; Jadson Siqueira, presidente do SRI (Sistema Regional de Inovação).

Para participar do Desafio, as empresas terão até o dia 22 de julho para submeter as propostas de desenvolvimento e implementação de produtos, serviços e melhorias de processos dentro das seguintes linhas temáticas: Agroenergia; Energia; Saúde; Produção de Alimentos; Varejo; Turismo; Cidades Inteligentes; Logística; Meio Ambiente; Internet das Coisas; Indústria 4.0; e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).

Para a seleção dos projetos serão considerados critérios como estimular negócios que mais contribuem para a dinamização da economia; gerar reflexos positivos no maior número possível de empresas da região; grande potencial de impacto econômico em curto espaço de tempo; e análise de crescimento estimado baseado em indicadores.

De acordo com o diretor de Negócios e Inovação o PTI, Rodrigo Régis, o Desafio Inova Oeste “é uma iniciativa de um conjunto de ações que o PTI vai desenvolver com foco na consolidação de um ambiente que promove a inovação. Com esse tipo de iniciativa conseguimos reduzir os riscos dessas pequenas contempladas, aumentando a assertividade das suas soluções”.

Segundo Augusto Stein, gerente do Sebrae/Paraná, a ação é uma forma de encarar os desafios regionais de forma integrada, unindo diferentes atores, como empresas, startups e instituições privadas e públicas. “Com isso, podemos gerar frutos importantes para toda a sociedade, gerando oportunidades e soluções que podem impactar positivamente toda a região”.

Já Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária, ressalta que “é muito importante para a Araucária ser mais um agente no desenvolvimento do excepcional Oeste do Paraná e do dinamismo de um dos ecossistemas mais importantes do Estado, que conta com ativos e atores extremamente qualificados e detentores de grande capacidade mobilizadora”.