Pente fino na cadeia de Ubiratã

A equipe SOE(Serviço de Operações Especiais) DE Cascavel realizou procedimento de revista geral na Cadeia Pública de Ubiratã, por solicitação do Chefe de Cadeias Públicas da regional de Foz do Iguaçu.

Durante procedimento os agentes penitenciários localizaram no interior da carceragem vários objetos ilícitos, sendo:

04 aparelhos celulares

04 carregadores

08 estoques

11 barras de ferro com aprox 30cm

Os trabalhos contaram com apoio de agentes do SOE Foz do Iguaçu. O material apreendido foi encaminhado ao setor de Inteligência do Depen Paraná.