Penitenciária Industrial de Cascavel recebe do Conseg 15 câmeras de segurança

A PIC – Penitenciária Industrial de Cascavel – recebeu 15 câmeras de segurança que vão auxiliar na vigilância eletrônica da unidade.

A doação veio por meio do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cascavel), e foi possível, após um projeto elaborado por servidores da unidade. Os recursos que permitiram a aquisição dos equipamentos vieram do Ministério da Justiça.

As novas câmeras já foram instaladas nesta semana e estão em funcionamento. Elas vão monitorar a rotina dos presos que frequentam a escola da Penitenciária Industrial de Cascavel.

As aulas são ministradas por professores do Estado do Paraná que contribuem para o tratamento penal, com a remissão de pena, por meio do estudo.