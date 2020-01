Pelo menos três pessoas participaram da morte de casal em Guaraniaçu

Segundo a Polícia Civil, pelo menos três pessoas podem ter participado do duplo homicídio de um casal em Guaraniaçu no oeste do Paraná. Os dois foram encontrados mortos a golpes de faca e facão dentro da residência em que moravam na tarde de sábado (4).

O casal, Gerônimo Skulny de 62 anos e a esposa Juvencia Rodrigues Skulny de 55 anos, trabalhavam como coletores de recicláveis no município. Poucas horas antes do crime, Gerônimo registrou um Boletim de Ocorrência contra um dos possíveis autores, que teria agredido e o ameaçado de morte durante um almoço.

Gerônimo chegou a ser atendido no hospital da cidade e foi para casa, onde mais tarde fora encontrado morto junto com sua companheira.

Em uma entrevista para o Portal Cantu, o sobrinho de uma das vítimas afirmou que a causa seria uma briga de mais de quatro anos.

Até o momento ninguém foi preso. Outros detalhes sobre o crime devem ser repassados após a prisão dos suspeitos pelo Delegado Bruno Falci, que comanda as investigações. Testemunhas devem prestar depoimentos na tarde desta segunda-feira (6).