Pela Libertadores, Santos inicia sequência decisiva nesta terça

Santos – Em partida com transmissão com exclusividade do Fox Sports para TV fechada, e com portões fechados na Vila Belmiro – por punição pendente da violência de torcedores na Libertadores de 2018 – o Santos recebe o Delfín nesta terça-feira (10), às 19h15, pela 2ª rodada do Grupo G da Libertadores.

O Peixe vive momento de confiança na temporada, especialmente depois da vitória de virada sobre o Defensa y Justicia, por 2 a 1, na Argentina, na estreia na Libertadores.

Já o time equatoriano chega ao Brasil em baixa. Em seis jogos em 2020, o Delfín, que na estreia pelo Grupo G ficou no empate (1 a 1) com o Olímpia, amarga três derrotas e dois empates.

Para o técnico Jesualdo Ferreira, o momento de calmaria antecede uma sequência decisiva. Depois do Delfín, o Santos fará clássico com o São Paulo pelo Paulistão, no sábado (14), e receberá o Olímpia pelo fim do turno da Libertadores, no dia 17.