Pela Copa do Brasil, Athletico e Inter fazem último jogo em casa

16 Esporte Sorteio copa do brasil — Crédito: CBF

São Paulo – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou a ordem dos mandos de campo para os jogos semifinais da Copa do Brasil. Athletico Paranaense e Internacional decidirão em casa o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil 2019.

A definição dos mandos de campo dessa fase do torneio foi realizada por meio de sorteio realizado na sede da CBF nesta segunda-feira (22).

Os jogos de ida e volta já têm datas marcadas, assim como os dois jogos finais. Cruzeiro recebe o Internacional no dia 7 de agosto. Grêmio recebe o Athletico na semana seguinte, no dia 14 de agosto. Já as partidas que definirão os finalistas estão agendadas para o dia 4 de setembro.

Semifinais da Copa do Brasil

Dia 07/08 – às 21h30 no Mineirão – Cruzeiro x Internacional

Dia 14/08 – às 21h30 na Arena Grêmio – Grêmio x Athletico

Dia 04/09 – às 21h30 no Beira Rio – Internacional x Cruzeiro

Dia 04/09 – às 21h30 na Arena da Baixada – Athletico x Grêmio