Pela 11ª rodada do Paranaense 2020, FC Cascavel enfrenta o União

Mesmo já classificado para a fase mata-mata do Estadual, a equipe do Futebol Clube Cascavel ainda tem mais um importante desafio na competição. O adversário da vez é a equipe do União, da cidade de Francisco Beltrão. A partida está marcada para este domingo (15), às 16h, no Estádio Municipal Anilado.

A 11ª rodada do Paranaense 2020 também marca o fim da 1ª fase do campeonato, onde das 12 equipes participantes, apenas 8 se classificam para às quartas de finais.

“Vamos encarar esse jogo com muita seriedade e responsabilidade, até para confirmar a boa campanha da equipe nessa primeira fase classificatória do Estadual”, afirma o técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato.

Durante toda a semana, a Serpente Aurinegra vem se preparando para a partida contra o União. “Vamos ter um cuidado especial com alguns jogadores que vem tendo uma sequência e jogando a maior parte dos jogos até aqui. Nosso grupo é bem enxuto, por isso temos que ter essa preocupação, porque na semana que vem já temos um mata-mata pra jogar. Vamos colocar contra o União os jogadores que estiverem nas melhores condições físicas, mas a estrutura do time e o estilo de jogo seguem os mesmos”.

Atual 3º colocado no Estadual, a equipe cascavelense vive um momento diferente do adversário desse domingo, que ocupa a última colocação. Mas de acordo com Marcelo Caranhato, motivação e vontade não irão faltar. “É um jogo fundamental, para que possamos classificar em 2º lugar. Entendemos o momento delicado que vive o União, mas nós queremos terminar essa fase com vitória, em segundo na tabela de classificação, até para premiar tudo o que fizemos nesses 10 jogos”.

Na manhã dessa sexta-feira (13), a Serpente Aurinegra realizou trabalhos táticos. E amanhã, sábado (14), no período da manhã, realiza o último treino de preparação. Na parte da tarde, a delegação do FC Cascavel viaja até a cidade de Francisco Beltrão, onde se concentra para o jogo deste domingo (15).