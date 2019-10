Pela 10ª vez, Instituto Meninos do Lago é a melhor equipe do Campeonato Brasileiro de Canoagem

A disputa, realizada no Canal Itaipu, dentro da área da usina, começou com a Copa Brasil. O evento reuniu os competidores da segunda divisão, na sexta-feira (4) e não somou pontos com o brasileiro. No sábado (5) e domingo (6), foi a vez das categorias menor, júnior, sênior e máster na primeira divisão.

Com 1.575 pontos, a entidade iguaçuense ficou mais de mil pontos à frente da segunda colocada, a Associação Pirajuense de Esportes Náuticos (475 pontos). Ao todo, seis equipes participaram da competição, que fez parte do calendário da etapa lindeira dos Jogos de Aventura e Natureza, iniciativa do Governo do Paraná e patrocínio de Itaipu.

Pelo décimo ano consecutivo, o Instituto Meninos do Lago (Imel), apoiado pela Itaipu Binacional, foi a melhor equipe do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, que reuniu cerca de cem canoístas neste fim de semana, em Foz do Iguaçu (PR).

O desempenho do Imel foi alavancado pelos resultados já esperados nas principais categorias, com os veteranos Ana Sátila e Felipe Borges. Ana contribuiu com dois ouros – um no caiaque individual (K1) e outro na canoa individual (C1) –, enquanto Felipe foi o vencedor da C1 masculino. Também atleta do Imel, Fábio Rodrigues, levou ouro no K1 Extremo, desbancando o favoritismo de Pedro Gonçalves, o Pepê (Apen). O atleta de Piraju foi ouro na K1.

“Estou me sentindo melhor e mais preparada do que nunca, por ter chances reais de uma medalha [olímpica] e participar de duas modalidades, a K1 e a C1. Sei que estou mais preparada do que nunca e estou treinando muito”, disse Ana, após a conquista do ouro neste domingo. “Aqui me sinto em casa”, completou.

O Instituto Meninos do Lago também fez bonito entre os mais jovens, com idade entre 13 e 18 anos. Juntos, eles somaram sete medalhas (quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze). Ficaram com o ouro Poliana Sofia (C1 Júnior Feminino), João Victor Wesnner Vieira (C1 Júnior Masculino), Maria Eduarda Morais Schlikmann (K1 Júnior Feminino) e Gabriel Henrique de Genaro (K1 Menor Masculino).