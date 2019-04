Pedras dos Chakras: saiba quais são as sete pedras essenciais

Para harmonizar, energizar e equilibrar os centros de energia do corpo físico e mental, conheça as pedras dos Chakras e fique em dia com sua saúde

Os Chakras são pontos de energia do corpo humano que equilibram nosso corpo – tanto o físico, quanto o mental. Para que possamos nos manter conectados e saudáveis, é importante manter um bom equilíbrio desses centros. As pedras são ótimos objetos energéticos para fazer esse realinhamento, pois possuem o poder de energização, harmonização e limpeza. Confira quais são as pedras dos Chakras!

O Chakra Coronário, também chamado de Sahashara, é localizado no topo da cabeça e é a chave da conexão com o Eu superior. Também é responsável pelo equilíbrio, paz, bem-estar e sabedoria. A pedra deste Chakra é a ametista.

O Chakra Frontal é conhecido como terceiro olho, o Chakra Frontal é responsável pela nossa espiritualidade, imaginação e memória. A pedra que representa o terceiro olho é a Sodalita.

Localizado na garganta, o Chakra Laríngeo é o da comunicação, criatividade e expressão. Também está relacionado à nossa ligação entre o mundo interior e o exterior. A pedra que o representa é o Quartzo Azul.

Responsável pela harmonia interna e aceitação, o Chakra Cardíaco equilibra os Chakras inferiores com os superiores e sua pedra é o Quartzo Verde.

É o centro de força do ser humano, o Chakra Plexo Solar é responsável pela coragem, autoconfiança e força. Também conhecido como Manipura, sua localização é acima do umbigo. Sua pedra é o Citrino.

O Chakra Umbilical diz respeito a sexualidade, é regido pela Lua e pela água. Quando harmonizado, eleva a autoestima, traz felicidade e mais equilíbrio para todo o corpo energético. É localizado próximo ao ventre. A pedra deste Chakra é a Cornalina.

Considerado a raiz do ser humano, o Chakra Básico é o Chakra da sobrevivência, estabilidade e segurança. Seu centro fica na base da coluna. Pedra: Turmalina Negra.