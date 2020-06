Pedido de auxílio emergencial “entrega” 92 foragidos

Foz do Iguaçu – A Polícia Civil do Paraná capturou nessa quarta-feira (3) 92 pessoas que estavam foragidas da Justiça em todo o Estado. Os indivíduos se cadastraram para receber o auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 600. O resultado é parcial e a operação continua em andamento.

A ação foi desencadeada pelo trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Controladoria-Geral da União para troca de dados e informações.

Essas pessoas estavam com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídios, tráfico de drogas, roubos, entre outros, e foram capturadas na operação.

“Esse número poderá se elevar em decorrência do trabalho que ainda segue. O saldo final deve ser bem expressivo. Obviamente, será feita uma análise de possíveis fraudes na obtenção do auxílio emergencial tanto do governo federal como estadual”, disse Alan Flores, delegado da Polícia Civil.

Não foram reveladas informações sobre os detentos, nem as cidades em que foram detidos, tampouco qual seria o total de casos já identificados pela polícia.