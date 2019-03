Pedestres e ciclistas são orientados sobre travessia segura

Uma ação educativa para orientar pedestres e ciclistas foi realizada pela Cettrans ( Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) na manhã dessa terça-feira (26), em frente a Estação Central de Cascavel.

Pedestres e ciclistas que transitavam pelo local foram orientados sobre a importância do uso da faixa de pedestres e para os ciclistas quanto ao uso da ciclovia.

“Toda ação educativa tem o propósito de preservar vidas e a integridade física das pessoas, além de proporcionar conhecimento, por isso estamos constantemente em contato com a população”, explica Luciane de Moura, coordenadora de educação de trânsito da Cettrans.

Cascavel teve um grande investimento na mobilidade e acessibilidade, mas para isto é necessário que pedestres e condutores tenham consciência e respeitem o espaço de cada um.

O pedestre deve cuidar da sua segurança e andar com muita atenção, pois não possui acessórios ou equipamentos de proteção contra as situações de risco que enfrenta no dia a dia do trânsito. Por isso é muito importante seguir algumas regras de comportamento, como respeitar as placas, faixas e sinalizações, para prevenir acidentes. “A principal dificuldade é a conscientização do uso da faixa, as pessoas ainda resistem, preferem atravessar a rua em qualquer lugar, mesmo que isso coloque em risco sua vida”, completa Luciane.