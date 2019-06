Pedagogia e Letras recebem mais de mil estudantes

Os cursos de Letras e Pedagogia do Centro Universitário FAG realizaram o 5º Encontro de Formação de Docentes. O encontro reuniu mais de mil alunos de 20 escolas de Cascavel e região. O coordenador dos cursos de Pedagogia e Letras, Paulo Fachin, disse que o objetivo do encontro é promover essa troca de experiências com os acadêmicos e professores da FAG juntamente com os alunos dos cursos de formação de docentes. “Queremos contribuir com a formação desses alunos como futuros professores, pois eles atuarão no ensino fundamental nos anos iniciais e também na educação infantil e esse evento agrega no conhecimento destes futuros profissionais”, destaca.

No período da manhã, os alunos assistiram a palestras e apresentações culturais. O palco foi conduzido pela professora Suzana Ceccato, que abordou a formação de professores, as artes e a ludicidade. Os acadêmicos fizeram encenações com personagens famosos da Literatura e apresentaram também danças ao público.

Já à tarde eles participaram de oficinas no Complexo Esportivo da instituição. Além dos acadêmicos e dos professores de Letras e Pedagogia, que propuseram uma série de dinâmicas que podem ser usadas em sala de aula, outros cursos parceiros ofereceram oficinas: Enfermagem, Ciências Biológicas, Fotografia, Educação Física e Fonoaudiologia. O curso de Fisioterapia também relaxou os participantes com terapias manuais. Os visitantes puderam registrar o momento na cabine PhotoFAG.

A acadêmica do 3º período de Pedagogia do Centro FAG Lidiane Rodrigues ressalta a relevância do evento para sua formação: “É maravilhoso! Conseguimos proporcionar uma visão mais ampla sobre a profissão. Fico orgulhosa em poder defender a minha profissão”.

A aluna Elen Barrios participou pela segunda vez do evento: “Acho muito legal o evento. Ainda tenho dúvidas sobre meu futuro profissional, mas uma ação como essa ajuda a clarear um pouco as ideias. Gostei de tudo aqui! As atividades foram muito bacanas!”