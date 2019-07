PEC lotada: Sindarspen oficia Depen

Cascavel – Após a segunda fase da Operação Araceli, deflagrada ontem (23) pelo Depen (Departamento Penitenciário), que consiste na reclassificação dos presos que estavam na Cadeia Pública de Toledo deixando no local apenas aqueles cometeram crimes contra a dignidade sexual, mais 49 detentos foram levados à PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), além dos 60 já transferidos na segunda-feira.

De acordo com o Sindaspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná), a PEC chegou a 960 presos, ou seja, está com sua lotação máxima.

Outra informação repassada pelo Sindarspen é que o Bloco 3, que havia sido destruído na rebelião em 2017, já está em funcionamento, o que foi negado na segunda-feira pela direção regional do Depen. Antes, das transferências, a unidade tinha 850 presos e já funcionava acima da capacidade, já que os dois blocos tinham capacidade para apenas 576.

Falta de agentes

Diante dos novos números, a preocupação do Sindicato é com a falta de agentes. São, em média, 27 agentes por plantão (entre efetivos e temporários contratados via PSS) para fazer a custódia e a movimentação de toda a massa carcerária (quase mil presos). O Sindarspen afirma que a proporção de segurança é de cinco presos para cada agente por plantão, mas o número hoje chega a 35 detentos na PEC, ou seja, seria necessário haver sete vezes mais agentes do que tem para que a segurança tanto dos agentes quanto do local fosse garantida.

O sindicato afirma ainda que um pedido à direção regional do Depen para que novos agentes possam ir para a PEC diante do aumento de presos já foi realizado, mas que não obteve resposta. Por isso, o Sindarspen oficiou o Depen a respeito.

Essa não é a primeira vez que o sindicato alerta para a falta de agentes no local e até o momento nenhuma medida foi tomada pelo Estado.

Fuga e apreensão

No último dia 14 um detento fugiu da PEC e outro se feriu durante a tentativa e foi recapturado. No dia seguinte, durante uma varredura nas celas, foram encontrados celulares e carregadores. A segurança em torno do local foi reforçada, pois havia suspeita de que os objetos haviam sido arremessados para dentro da unidade.

A PEC já foi palco de duas rebeliões sangrentas, com saldo total de seis mortos, a maioria decapitados.

Sem resposta

A reportagem do Jornal O Paraná entrou em contato com o Depen e enviou diversos questionamentos sobre a situação, mas não houve retorno.

Reportagem: Cláudia Neis