PAULISTA | Palmeiras defende invencibilidade no Choque-Rei

Às 16h deste domingo (26), pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o São Paulo, no Estádio da Fonte Luminosa. Em Araraquara, o time alviverde defende uma série de nove jogos seguidos sem derrota contra o rival. A última vitória do São Paulo sobre o Palmeiras foi dia 27 de maio de 2017. Pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time tricolor contou com gols marcados por Lucas Pratto e Luiz Araújo para ganhar do rival alviverde por 2 a 0, no Estádio do Morumbi. Daquele time que foi a campo, apenas o volante Jucilei (foto) ainda permanece na equipe, mas tem negociações adiantadas para defender o Vasco da Gama e deve deixar o clube em breve.

Crédito foto: SPFC