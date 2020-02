PAULISTA | Corinthians tenta frear Santo André

Num duelo entre equipes que vivem momento distinto no Paulistão, o Corinthians recebe o Santo André nesta quarta-feira (26), em partida que abre a 8ª das 12 rodadas da primeira fase da competição, às 21h30, em Itaquera.

Os donos da casa, que não vencem há três rodadas e vivem crise desde a eliminação na chamada Pré-Libertadores, para o Guaraní-PAR, tentam frear o embalado adversário, que junto ao Palmeiras, tem a melhor sequência do campeonato, com três vitórias seguidas – sobre São Paulo, Inter de Limeira e Bragantino. Para o ameaçado no cargo Tiago Nunes, o goleiro Cássio e o volante Camacho são desfalques por suspensão.