Pato Futsal faz confronto regional em busca de disparar na liderança

Cascavel – Líder isolado na tabela de classificação da Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Pato Futsal encara um confronto regional nesta quarta-feira em busca de ampliar ainda mais a distância para os rivais na disputa pelo título. Pela 20ª rodada do returno, recebe o Dois Vizinhos no Ginásio Dolivar Lavarda, às 20h05.

O Pato lidera o Estadual com 41 pontos conquistados em apenas 17 jogos realizados. Na segunda posição, ambos com 40 pontos, estão Marechal, com 18 partidas realizadas, e Cascavel, com 20 jogos já realizados.

Vindo de três goleadas consecutivas (7 a 2 no Palmas, 5 a 1 no Campo Mourão e 6 a 3 no Umuarama) e sem perder há oito jogos no Paranaense, o Pato enfrenta justamente seu último algoz na competição. No duelo pelo primeiro turno, há três meses, o Dois Vizinhos levou a melhor em casa por 3 a 2.

Desta vez como visitante, o time duovizinhense quer pontos para ascender duas posições na classificação. Atualmente é o 8º colocado com 30 pontos e vem de empate (3 a 3) fora de casa com o Cascavel.

EM PALMAS

Também nesta quarta-feira, mas pela 21ª rodada, o Palmas recebe o Campo Mourão no Ginásio Monsenhor Engelberto, às 20h30. Os donos da casa estão na 11ª posição na classificação, com 13 pontos, e os visitantes na 5ª, com 35.