 Parque Temático das Águas de Toledo completa 10 anos 

O famoso cartão postal de Toledo, que fica localizado no Jardim Bandeirantes, o Parque Temático das Águas completa 10 anos este ano, no dia 20 de Dezembro. A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Inovação e Turismo (DESECO) está preparando uma programação especial para a temporada 2019/2020.

A abertura oficial da temporada está prevista para iniciar no dia 29 de novembro se estendendo até o primeiro domingo de março de 2020. Durante esse período devem acontecer apresentações culturais, realizados pela Secretaria da Cultura, e disponibilizado para as crianças, o Brinca Toledo, da Secretaria de Esportes e Lazer (SMEL).

O Parque Temático das Águas é uma estrutura que oferece lazer de forma gratuita. Na última temporada a Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou cerca de 1.500 exames dermatológicos gratuitos, junto a parceria com os alunos da UTFPR – Câmpus Toledo.

O Secretário da DESECO, Jozimar Polasso, faz um convite especial a população de Toledo. “Vamos comemorar juntos esse aniversário de 10 anos do parque. Temos a expectativa de receber um grande público de Toledo e de visitantes. Esse é mais um espaço público que oferece principalmente qualidade de vida a população. A temporada 2019/2020 está sendo preparada para oferecer de confraternização entre a família e amigos”, enfatizou.

Turistas

Toledo conquistou a categoria B na rota de turismo do Estado. Na última temporada o Parque Temático das Águas recebeu mais de 20 mil visitantes, e dessa vez, também estamos esperando uma grande quantidade de visitantes da região.

Ficaram registrados que na última temporada visitantes Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Curitiba, Cascavel, Assis Chateaubriand, Umuarama e até de outros países como o Paraguai e a Argentina passaram por aqui.

Melhorias

A temporada 2018/2019 também contou intervenções realizadas como pintura em toda a obra, além da manutenção nos brinquedos. Um novo poço artesiano também foi implementado no local, gerando economia ao município.

Exames

Os exames de piscina estão sendo programados para acontecer em novembro. Em breve, serão divulgadas as datas. Eles serão realizados no Centro da Juventude do Jardim Europa, de forma gratuita. Vale lembrar, que os usuários que não conseguirem realizar o exame no local e dias divulgados não poderão entrar no Parque das Águas. Entretanto, pode-se realizar os exames de forma particular também.

Trabalho em conjunto

A temporada 2018/2019 contou com o apoio dos cargos comissionados. Para a temporada 2019/2020 os servidores devem participar dando apoio durante os dias de atividades. Os profissionais estarão dando apoio no guarda-volumes, nos brinquedos e piscinas.