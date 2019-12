Parque Ecológico Domingos Zanette entra para a modernidade

O Parque Ecológico Domingos Zanette, um dos cartões-postais de Santa Terezinha de Itaipu será totalmente revitalizado. Obras estruturantes como a abertura de uma nova lagoa para a prática de caiaque, novo portal de acesso, ampliação da pista de caminhada, remodelação dos espaços de prática esportiva e lazer, sanitários e a implantação de luzes de LED, integram o conjunto de novidades que começam a sair do papel a partir da próxima segunda, 2 de dezembro.

A assinatura da ordem de serviço pelo prefeito, Cláudio Eberhard, nessa sexta-feira (29), marcou a largada de um dos projetos mais importantes para a cidade, esboçado em 1996. A inovação do parque, hoje com 21 anos de existência, em área de aproximadamente 60 mil m², no bairro Santa Mônica, será possível com recursos do governo municipal que ultrapassam R$ 1 milhão. A previsão do término é 90 dias.

O novo projeto, apresentado às lideranças do bairro Santa Mônica, aos representes da família do pioneiro, Domingos Zanette; vereadores da base de governo, educadores e equipe de governo, foi recebido com entusiasmo e perspectiva de nova dimensão para o bairro. “Para qualquer ação precisamos ter um direcionamento, um planejamento. O Parque Domingos Zanette representa a estruturação de um sonho projetado em 1996 e, que, entre os anos de 2019 e 2020, após sua reestruturação, será um espaço moderno, agradável e familiar”, destacou o prefeito. Ele citou o apoio da família do pioneiro [que leva o nome do parque], que zela pela capela existente no local e abriu espaço para que a família exerça no local as benfeitorias que desejarem.

Helena Regina Zanette Vefago, filha do pioneiro, agradeceu o empenho da administração pública pelo investimento e ressaltou, que “todos sentem-se honrados por tamanha dedicação e carinho com o espaço”, que leva o nome de seu pai. Além de Helena, estiveram presentes suas irmãs, Norma Mariane Zanette e Neusa Pizzetti, além dos netos, Bruno Zanette, Paula Zanette Puhl de Sousa e a bisneta, Ana Luiza Puhl de Sousa.

O presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Matendal, é morador do bairro e demonstrou satisfação com mais um investimento no Santa Mônica. “Estamos realizando um sonho antigo e muito felizes em ver que a gestão faz bom uso do dinheiro público”, finalizou.

Opções de lazer – Vale ressaltar, que a partir de segunda-feira, a circulação no parque será impedida devido ao início das obras. Porém, a administração pública entrará com uma nova campanha indicando as inúmeras opções de lazer na cidade.

Uma das novidades, será a abertura do Parque de Exposições, das 5h30 às 22h, para a prática de atividade física.