Parque abre mais cedo durante o feriadão de Corpus Christi

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá uma hora mais cedo, às 8 horas, durante o feriadão de Corpus Christi, de quinta-feira (20 de junho) a domingo (23 de junho). A unidade de conservação atenderá das 8h às 17h.

Todas as áreas de atendimento ao visitante do Parque Nacional do Iguaçu receberão reforço de monitores e no apoio logístico. Quem preferir poderá comprar os ingressos pela internet, no site www.cataratasdoiguacu.com.br, ou nos totens de autoatendimento no Centro de Visitantes do parque, no dia da visita.

Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu – Feriadão de Corpus Christi

De 20 de junho (quinta-feira) a 23 de junho (domingo): das 8h às 17h