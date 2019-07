Parceria garante novos espaços para cursos

Através de um convênio firmado ano passado entre o Município de Cascavel e a Itaipu Binacional, foram adquiridas cinco tendas a um custo de R$ 47 mil cada uma, totalizando R$ 236 mil, cada uma responsável pela metade do valor. As tendas estão nos Bairros Canadá, São Cristóvão, Interlagos, Santa Felicidade e Cascavel Velho. “Em todas há atividades relacionadas ao Programa Agricultura Urbana, onde oferecemos cursos à população”, explica o gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão.

Além desses cursos, explica Cocão, as associações de moradores já utilizam esses espaços com atividades voltadas ao bem-estar da população. “Desenvolvemos, em parceria com o Sesc, no início deste ano, o programa Cinema Itinerante com a exibição de filmes nessas estruturas; a Secretaria de Esportes usa os espaços para a realização de aulas de ginástica com a terceira idade e isso mostra que as tendas não estão ociosas e que o investimento feito está cumprindo com sua função social”.

“As tendas ficarão nos bairros enquanto o Programa Agricultura Urbana permanecer nas regiões atendendo a população. Não existe a intenção do Município de tirá-las desses espaços, com exceção do Interlagos, que poderá ter a tenda remanejada para próximo da horta, onde a demanda de uso é maior. Estamos trabalhando com outras secretarias para levar mais outras atividades e aproveitar ainda mais estes novos espaços criados para uso da comunidade”, afirma Cocão.