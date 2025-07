Sem renovar “parceria” com a Instituto Aquila, Cascavel ocupa apenas 88ª posição

Cascavel e Paraná - Como mostrado na reportagem publicada na edição da última terça-feira (15), em 2022, na Gestão Paranhos/Renato Silva, Cascavel fez ampla divulgação da premiação recebida no “Cidades Excelentes” promovido por meio de parceria entre a Rede Band e o Instituto Aquila. Em 30 de novembro de 2022, publicação oficial no Portal do Município de Cascavel divulgou: “Cidade Excelente: Cascavel avança e agora é a segunda melhor cidade do Brasil”.

Foto: Reprodução

A publicação registrou: “Cascavel avançou uma posição e a gora é a segunda melhor cidade do Brasil, segundo o Prêmio Cidades Excelentes, que incentiva, reconhece e valoriza boas práticas de gestão para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. O prêmio, uma iniciativa do Grupo Band de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, foi recebido pelo prefeito Leonaldo Paranhos em solenidade realizada em Brasília. Cascavel conquistou o segundo lugar na categoria cidades acima de 100 mil até 500 mil habitantes. A vencedora nessa categoria foi Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo”.

88ª posição

Não há questionamento quando ao potencial de Cascavel e sua importância no desenvolvimento econômico e social no cenário regional, estadual e nacional, entretanto, na terça-feira (15), a principal metrópole do Oeste do Paraná ocupava apenas a 127ª posição no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila); ontem (17), Cascavel “reagiu” e subiu para a 88º colocação.

De acordo com as informações disponíveis no portal do Instituto Aquila (igma.aquila.com.br), o ranking foi atualizado em 17/07/2025 e o “período de coleta foi de 20/06/2025 a 03/07/2025. Desta forma, em pouco mais de dois anos, Cascavel “regrediu” 86 posições na classificação do instituto.

O IGMA

Ainda de acordo com as informações do portal do instituto, “o IGMA reúne dados públicos das 5.568 cidades brasileiras. Em constante evolução, a plataforma contempla 71 indicadores, distribuídos entre os seis pilares do Ciclo Virtuoso de Desenvolvimento Humano: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública”.

Renato Silva acompanhou as negociações com o Instituto Aquila e a execução do contrato?

Na campanha eleitoral de 2024, quando Renato Silva foi candidato a prefeito de Cascavel pelo PL, a grande bandeira da campanha foi a “continuidade” da Gestão Paranhos. Em pesquisa nos arquivos da imprensa local e também do Jornal O Paraná, entrevista publicada no dia 13 de julho de 2024, já no período de pré-campanha, o então vice-prefeito e pré-candidato Renato Silva confirmou ser “braço direito” e “conselheiro” de Paranhos.

O Jornal O Paraná perguntou: “Você tem trabalhado como mote da sua pré-campanha, e o próprio prefeito fala isso, que você é o braço direito do Paranhos. Você é o conselheiro dele. Quais decisões importantes ou conselhos você que deu a ele durante essa gestão?”