Cascavel recebe a 10ª edição da ExpoConstruindo a partir de hoje

Cascavel e Paraná - Após meses de preparação e organização do evento e dias de montagem a todo o vapor, hoje, a partir das 14h, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, começa a 10ª edição da ExpoConstruindo, a maior feira voltada para o consumidor final, apresentando soluções modernas e eficazes para todas etapas de uma construção – desde o projeto até a decoração dos ambientes.

Com 7 mil metros quadrados de espaço para a feira, e cerca de 100 expositores confirmados nesta edição, a organização espera receber mais de 25 visitantes nos quatro dias de evento e esta edição comemorativa de 10 anos será um marco, com muitas negociações e ótimas parcerias firmadas.

Programação



A abertura oficial da ExpoConstruindo será realizada às 13h desta quinta-feira (17), com a presença de autoridades, lideranças setoriais e empresários. Os portões serão abertos ao público a partir das 14h. O credenciamento pode ser feito antecipadamente pelo site oficial ou diretamente na entrada do evento, na Rua Fortunato Beber, esquina com a Avenida Rocha Pombo. A visitação aos estandes pode ser feita das 14h às 22h nesta quinta-feira.



Haverá o lançamento da linha “Orgânico” da Biancogres (representada exclusivamente pela TK Acabamentos). Também terá a demonstração do sistema de climatização de alta performance VRF V8 da Midea Carrier com a empresa Monvizo Ar-Condicionado, além da presença de estudantes dos cursos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, design de interiores, dentre outros, firmando o compromisso de aproximar todas as esferas que envolvem a construção civil.

Além dos estandes: experiências, palestras e ativações

Os estandes das empresas participantes prometem surpreender os visitantes, não apenas pela diversidade de produtos e serviços, mas também pela interatividade. Palestras, workshops e ativações ao longo da programação complementam a experiência dos visitantes.

Outras ações e conteúdos estarão disponíveis nos estandes durante os dias de feira, com programação divulgada no local.