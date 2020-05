Parceria escola e família: alunos da Rede Municipal recebem atividades remotas

Iniciou nesta semana a entrega das atividades remotas aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. A entrega das atividades é resultado de uma parceria entre escola e família e fazem parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação para retomada do calendário escolar, devido a suspensão das aulas, como medida de proteção à pandemia do novo coronavírus (covid-19), e assim manter um vínculo entre escola e aluno.

Na segunda-feira (25), as entregas foram realizadas aos alunos matriculados no pré 1 e 2 e do 1º ano das escolas municipais.

Para a entrega, as instituições de ensino estão tendo todos os cuidados necessários e seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus, dentre elas marcação no chão, uso de álcool em gel e máscaras.

Alunos da área rural

Os alunos da área rural e que utilizam o transporte escolar também estão recebendo as atividades remotas. Com dia e horário marcado, o transporte fazendo a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos.

Os pais podem ir retirar as atividades no ponto de embarque que os alunos aguardavam o ônibus para irem até a escola.

Entrega das atividades

As entregas continuam nos próximos dias para as demais turmas, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, nas unidades escolares em que os alunos estudam.

Hoje, as entregas serão realizadas aos alunos dos 2º e 3º anos e na quarta-feira (27/05) aos alunos do 4º e 5º ano.

Orientação de prevenção

Para a retirada das atividades, algumas orientações de prevenção devem ser seguidas:

O uso de máscaras é obrigatório.

Pessoas do grupo de risco não podem retirar as atividades e crianças não podem acompanhar os pais ou responsáveis.

É importante que cada um leve sua caneta para assinar os documentos.