Os Jogos Parapan-Americanos 2019 seguem com os brasileiros no alto do pódio em Lima, no Peru. Aliás, os paratletas do Brasil já fizeram a bandeiro do País ocupar os três lugares no pódio duas vezes nesta semana.

Na segunda-feira (26), os nadadores Ruiter Silva, João Drumond e Vanilton Filho foram ouro, prata e bronze, respectivamente, nos 50m livre S9. No dia seguinte, o pódio triplo foi reeditado por Wendell Belarmino, Matheus Reine e José Perdigão, também na natação, nos 100m livre S11.