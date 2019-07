Paranhos vai terceirizar a administração de hospital

O prefeito de Cascavel, Leonaldo disse ontem que, com a conclusão da obra da UPA Brasília, o espaço hoje usado para abrigar a unidade será usado para atender “pacientes perfil UPA e para aqueles que esperam um atendimento em leito de alta complexidade”. A promessa é transformar o local em Hospital Municipal de Retaguarda.

Segundo ele, para a administração do hospital, o Município estuda a possibilidade de fazer um chamamento para que uma fundação ou uma OS (Organização Social) faça a administração, “porque o Município não tem condições para contratar o número de servidores necessários para tocar o hospital. Então, queremos que a partir da saída da UPA já esteja contratada uma entidade que possa fazer a operação do hospital de retaguarda”.

Sobre a contratação de servidores para o atendimento nas UPAs, o prefeito falou que “a UPA Tancredo está em um sistema de administração compartilhada, então, a ampliação dos serviços e do quadro de servidores se dará pelo Consamu. O que o Município está fazendo é chamar novos médicos e servidores para as unidades de saúde e programa PSF”.

Próximos projetos

Questionado sobre os futuros investimentos no setor da saúde, o prefeito Paranhos destacou que o governo municipal está dando continuidade ao projeto apresentado em 2017. Atualmente, são oito unidades em reforma das 25 listadas para receber obras; construção de três unidades novas; três unidades a espera da ordem de serviço; e cinco que estão em projeto. “Até o fim de 2020 o desafio é construir oito de um total de 14 novas unidades de saúde para fechar geograficamente a demanda existente no Município”, adianta.

O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, disse que a expectativa é de que as obras na UPA Brasília sejam concluídas em dezembro: “Este é o prazo inicial, mas, devido a um pequeno atraso que em nada compromete o andamento dos trabalhos, estimamos que essa conclusão aconteça o mais tardar na primeira quinzena de janeiro”.

A intenção da Secretaria de Saúde é executar o projeto de retaguarda do Hospital Municipal e, para isso, trabalha de forma paralela com as reuniões permanentes com a Vigilância Sanitária, com a aquisição de equipamentos e com o edital de licitação para a gestão do hospital. “Tudo isso está sendo trabalhado paralelamente. Tão logo a UPA Brasília saia do antigo Hospital Santa Catarina, queremos, em no máximo 60 dias, estar com tudo pronto para a abertura do Hospital de Retaguarda”, disse o secretário Thiago Stefanello.