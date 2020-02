Paranhos abre ano legislativo de 2020 com balanço de governo

Cascavel – A Câmara de Cascavel realizou nessa segunda-feira (3) a primeira sessão do ano após o recesso parlamentar, que começou no dia 23 de dezembro e se estendeu até 1º de fevereiro.

Para abrir os trabalhos, o prefeito Leonaldo Paranhos e sua equipe de secretários estiveram no plenário. Na tribuna, Paranhos destacou os principais números obtidos por sua gestão desde 2017, especialmente nas áreas de saúde básica, educação e infraestrutura urbana. “Em janeiro de 2017 a prefeitura registrava 50,25% de cobertura de atenção básica e chegamos a 83% neste ano, especialmente graças à expansão do PSF [Programa Saúde da Família], hoje com 52 equipes completas e, reconhecidamente, o maior crescimento do Brasil”, afirmou.

O prefeito lembrou ainda dos bons resultados na merenda escolar, no laboratório municipal e com a destinação de recursos para pagamento de leitos na rede privada de forma a suprir a alta demanda por vagas de média e alta complexidades.

Destacou projetos importantes enviados pela prefeitura e que passaram pela Câmara, como o Promover, que permite a utilização de um cartão de benefício com crédito no valor de R$ 100 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social; o ConstRUA Cidadão, para jovens e adultos em situação de rua; e os financiamentos para pavimentação urbana e construção e reforma de escolas.