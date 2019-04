Paranáprevidência capacitará PMs para tirar dúvidas sobre aposentadoria

A Secretaria de Estado da Administração e Previdência, a ParanáPrevidência e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio da Polícia Militar, firmaram nesta segunda-feira (01) um convênio para capacitar policiais do Interior a fazerem os primeiros atendimentos sobre aposentadoria.

Atualmente, policiais da ativa, da reserva e seus beneficiários no Interior do Paraná são atendidos nos Núcleos Regionais de Educação. “Percebemos através de demanda da própria PM que seria interessante o atendimento do militar dentro do ambiente dele, dentro dos quartéis, dos batalhões, companhias. Com este convênio, capacitaremos policiais para fazerem este primeiro atendimento”, explicou o diretor-presidente da ParanáPrevidência Felipe José Vidigal dos Santos.

CURSOS – Em 30 dias começam os cursos de capacitação. Ao todo serão treinados 235 oficiais espalhados por 70 unidades do Interior. Para o comandante-geral da PM, coronel Péricles de Matos, o novo processo facilitará a vida dos policiais. “Todos os PMs, tanto da ativa quanto os já aposentados e seus beneficiários terão acesso a informações sobre o sistema previdenciário e as mudanças que venham acontecer, bem como documentos que possam auxiliá-los neste processo”, disse.