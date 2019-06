Paranaenses se despedem da primeira fase da Série D

Curitiba – Com o Foz do Iguaçu já eliminado, o Cianorte já classificado e o Maringá em busca da vaga na próxima fase, a Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste domingo para os representantes do futebol paranaense. Todos os 68 times da competição entram em campo simultaneamente às 18h deste domingo, pela última rodada da fase de grupos.

Pela chave A15, o Foz do Iguaçu recebe o Gaúcho, no Estádio do ABC, num jogo em tom de despedida para ambos, enquanto o líder Brusque tenta seguir com 100% de aproveitamento e o segundo colocado Boavista tenta derrubar o rival rumo ao mata-mata.

Pelo Grupo A16, o Cianorte, vice-líder com os mesmos 10 pontos do líder Caxias, recebe o lanterna e já eliminado Tubarão no Estádio Albino Turbay. O Leão do Vale já está garantido na próxima fase ao menos como um dos melhores segundo colocados, mas quer a liderança da chave. Para isso, além de vencer, tem que secar o Caxias, que visitará o também já eliminado São Caetano.

Já pelo Grupo A17, o Maringá terá uma decisão de vaga com o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul (RS). A equipe paranaense está em segundo lugar na chave com 8 pontos, enquanto o time gaúcho é o terceiro com 7. Em primeiro está a Ferroviária, com 9 pontos, que jogará em Santa Catarina contra o Joinville, único do grupo sem chances de avançar de fase.

Pelo regulamento da Série D, os líderes do 17 grupos avançarão de fase, bem como os 15 melhores segundo colocados. Ou seja, apenas dois vice-líderes não conseguirão seguir ao mata-mata da competição.