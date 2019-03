Paranaenses em destaque

O Sistema OCB divulgou, os nomes dos 20 jovens embaixadores que representarão as cooperativas do País na 14ª edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Três participantes são do Paraná. Mais de 170 jovens de 18 a 29 anos encaminharam vídeos respondendo à pergunta: Como podemos construir juntos o cooperativismo do futuro?

Os jovens escolhidos irão a Brasília, com tudo pago (passagens, hospedagem, refeições e credenciais para participar do evento) para participar do Congresso, que ocorrerá de 8 a 10 de maio. Os Jovens Embaixadores Coop participarão como congressistas o que dá direito a fala durante as plenárias e voto, nos processos de decisão. Nesta semana uma equipe do Sistema OCB entrará em contato com os jovens para acertar todos os detalhes da viagem.

Entre os selecionados estão:

Ágatha Francini de Mello Santos (Cotripal)

Bruno Cassoli Bortoloto e Diego Figueredo (Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP)

Crístofer Barbosa Almeida (Sicoob Sul Litorâneo)

Daniele Carmo Scopel (Sicoob Costa do Descobrimento)

Deivid Milhomem dos Santos (Sicoob Unicentro Brasileira)

Elias Freires da Costa (Coopcafa)

Elida Nascimento Vieira (Sicredi União MS/TO)

Giordano Schiochet (Cotrijal)

Jessyca Leon Bolzan (Sicredi Serrana)

João Paulo Libério da Silva (Cooperbom)

Kaio Eduardo Ribeiro (Sicredi Nossa Terra PR/SP)

Keila Koehler (Sicredi Pioneira RS)

Larissa de Souza Zambiasi (Sicredi Cooperação RS/SC)

Larissa Gonçalves da Silva (Sicredi União MS/TO)

Luana Magna Nascimento da Paixão (Sicredi União MS/TO)

Mariana Cristina Brancatti (Sicoob Cocre)

Neuryson Santana Nascimento (Sicredi União MS/TO)

Pamella Fernandes (Sicoob Unicoob Meridional)

Víctor Emannuel de Souza Teixeira (Bordana)

Comprometimento

“É muito bom ver que os jovens estão se comprometendo com o futuro do cooperativismo. A participação deles, representando 20 estados, mostra o quanto estamos presentes de Norte a Sul e isso aumenta nossa responsabilidade em fazer mais e melhor, todos os dias, pelo desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Obrigado por participaram e parabéns aos vencedores. Juntos, podemos transformar o País num lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos”, enfatiza o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.