Dois paranaenses correm neste domingo nas ruas de Macau, na costa sul da China Continental. O curitibano Augusto Farfus disputa o FIA GT World Cup, a Copa do Mundo de GT; e o maringaense Felipe Drugovich irá competir no GP de F-3, a Taça do Mundo de F-3. Felipe estará estreando em Macau, ao passo que Farfus irá à pista para defender o título que conquistou ano passado, quando venceu a prova liderando de ponta a ponta.